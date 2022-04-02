Spor Toto 1.Lig: Kocaelispor - Denizlispor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de futbol heyecanı 30.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Kocaelispor ile Denizlispor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Kocaelispor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: KOCAELİSPOR – DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Kocaelispor ile Denizlispor arasında oynanacak maç, 03 Nisan 2022 Pazar günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Burak Cansız yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.