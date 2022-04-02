Spor Toto 1.Lig: Altınordu- Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1.Lig: Balıkesirspor - Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?2 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 2 Nisan 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıSpor Toto 1.Lig: Kocaelispor - Denizlispor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Galatasaray 2 - 0 Fatih Karagümrük ilk yarı sonucuAltay 1 - 2 Antalyaspor maç sonucu, özetiİstanbulspor 0 - 0 Gençlerbirliği maç sonucu, özetiİstanbul Üsküdar'da motokuryeye silahlı saldırı! Tartışmanın sonu kanlı bitti! Silahlı saldırganın görüntüleri kameraya yansıdıSamsunspor–Bandırmaspor maçı canlı izle | Samsunspor–Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiSon dakika: 2 Nisan 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Spor Toto 1.Lig: Kocaelispor - Denizlispor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig: Kocaelispor - Denizlispor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Kocaelispor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Peki Kocaelispor - Denizlispor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig: Kocaelispor - Denizlispor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de futbol heyecanı 30.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Kocaelispor  ile Denizlispor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Kocaelispor – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1 LİG:  KOCAELİSPOR – DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Kocaelispor ile Denizlispor  arasında oynanacak maç, 03 Nisan 2022 Pazar günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Cemal Alpay  ve Burak Cansız yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT