Spor Toto 1.Lig:Tuzlaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Tuzlaspor – Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: TUZLASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Tuzlaspor ile Gençlerbirliği arasındaki maç, 15 Nisan 2022 Cuma günü Eyüp Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 17.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem M. Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Murat Temel ve N. Dinçer Demir yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.