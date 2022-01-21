Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor – Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Adana Demirspor – Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ADANA DEMİRSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor – Fatih Karagümrük maçı 22 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ADANA DEMİRSPOR– FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor – Fatih Karagümrük maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ADANA DEMİRSPOR– FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor – Fatih Karagümrük maçını hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mustafa Kürşad Filiz görev alacak.