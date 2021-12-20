Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Adana Demirspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ADANA DEMİRSPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç, 21 Aralık 2021 Salı günü Yeni Adana Stadyumu’nda saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını ise Bora Özkara ve Erdinç Sezertam yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.