Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 21. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Kayserispor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Adana Demirspor – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ADANA DEMİRSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor – Kayserispor maçı 15 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ADANA DEMİRSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor – Kayserispor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ADANA DEMİRSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor – Kayserispor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Can Cengiz görev alacak.