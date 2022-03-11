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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor– Sivasspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29.hafta maçında Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki Adana Demirspor– Sivasspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor– Sivasspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29.hafta heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Sivasspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Adana Demirspor – Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1. LİG: ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Adana Demirspor ile Sivasspor  arasında oynanacak maç, 13 Mart 2022  Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak. 

Zorlu maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını ise Kamil Çetin ve M. Emin Tuğral Bozbey yapacak.

Zorlu mücadele Bein Sports HD 2 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. 

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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