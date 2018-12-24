Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Akhisarspor, sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Akhisarspor, sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Traore'nin ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer Ali'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, kaleci Fatih'in yanından geçen topu savunmada Aykut son anda çizgi üzerinden çıkardı.
35. dakikada Skubic'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ömer Ali'nin şutunda savunmaya da çarpan topu kaleci Fatih son anda direk dibinde yatarak kornere çeldi.
37. dakikada kaleci Fatih'in uzun pasında rakip yarı alanında Josue'nin kafayla indirdiği topa hareketlenen Manu'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan zor pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Serkan topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Bir kez daha topu önüne alan Manu'nun ceza sahası içerisine ortasında bu kez Konyaspor savunması meşin yuvarlağı kontrol ederek, tehlikeyi önledi.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Hakan Yemişken xx, Mustafa Savranlar xx
Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Lopes xx, Caner xx, Güray xx, Serginho xx, Sissoko xx, Onur xx, Josue xx, Barbosa xx, Manu xx
Yedekler: Lukac, Bora, Bilal, Eray, Onurcan, Bokila, Larsson, Regattin, Gökmen, Kadir
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali xx, Filipovic xx, Abro xx, Volkan xx, Jevtovic xx, Ömer Ali xx, Hadziahmetovic xx, Traore xx, Jahovic xx
Yedekler: Ertuğrul, Jonsson, Yatabare, Milosevic, Vedat, Fofana, Mücahit Atalay, Mücahit Can
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı kartlar: Hadziahmetovic, Skubic, Jevtovic (Atiker Konyaspor), Onur (Akhisarspor)
Kaynak: İHA
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