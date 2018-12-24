Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Akhisarspor, sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Traore'nin ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer Ali'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, kaleci Fatih'in yanından geçen topu savunmada Aykut son anda çizgi üzerinden çıkardı.

35. dakikada Skubic'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ömer Ali'nin şutunda savunmaya da çarpan topu kaleci Fatih son anda direk dibinde yatarak kornere çeldi.

37. dakikada kaleci Fatih'in uzun pasında rakip yarı alanında Josue'nin kafayla indirdiği topa hareketlenen Manu'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan zor pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Serkan topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Bir kez daha topu önüne alan Manu'nun ceza sahası içerisine ortasında bu kez Konyaspor savunması meşin yuvarlağı kontrol ederek, tehlikeyi önledi.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Hakan Yemişken xx, Mustafa Savranlar xx

Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Lopes xx, Caner xx, Güray xx, Serginho xx, Sissoko xx, Onur xx, Josue xx, Barbosa xx, Manu xx

Yedekler: Lukac, Bora, Bilal, Eray, Onurcan, Bokila, Larsson, Regattin, Gökmen, Kadir

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali xx, Filipovic xx, Abro xx, Volkan xx, Jevtovic xx, Ömer Ali xx, Hadziahmetovic xx, Traore xx, Jahovic xx

Yedekler: Ertuğrul, Jonsson, Yatabare, Milosevic, Vedat, Fofana, Mücahit Atalay, Mücahit Can

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sarı kartlar: Hadziahmetovic, Skubic, Jevtovic (Atiker Konyaspor), Onur (Akhisarspor)

Kaynak: İHA