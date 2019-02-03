Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı lider Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Mossoro'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı pasta penaltı noktasının hemen gerisinde topla buluşan Emre'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta gitti.

53. dakikada Güray'ın sol kanattan ceza sahası içerisinde yaptığı kesme ortada altıpas içerisinde Manu'nun ayaklarının arasından top filelere gitti. Pozisyon için VAR incelemesine başvuran hakem Hüseyin Göçek, Manu'nun ofsaytta olduğunu belirterek golü iptal etti.

57. dakikada Barbosa'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Mert güçlükle topu kurtardı.

59. dakikada Visca'nın pasıyla rakip ceza yayında topla buluşan Robinho, rakibini geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşta kaleci Fatih, son anda sağ köşeye uzanarak gole izin vermedi.

88. dakikada Lopes'in pasıyla topla buluşan Barbosa'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert güçlükle topu direğin üzerinden kornere tokatladı.

90+1. dakikada Elia'nin havadan uzun pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Edin Visca bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

90+3. dakikada Başakşehir atağında ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kalan Visca, topu daha müsait pozisyondaki arkadaşı Demba Ba'ya çıkardı. Penaltı noktası üzerinde Demba Ba, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 0-3

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kemal Yılmaz xx, Erdem Bayık xx

Akhisarspor: Fatih x, Vrsajevic x (Barbosa dk. 46 xx), Lopes x, Rotman x, Güray x (Onur dk. 87 ?), Serginho xx, Sissoko x, Regattin x, Josue x, Manu x (Bokila dk. 63 x), Cikalleshi x

Yedekler: Lukac, Bilal, Aykut, Musa, Bora, Zeki, Kadir

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xxx, Clichy xx, İrfan Can xx, Emre xx (Gökhan dk. 55 xx), Visca xxx, Mossoro xx (Elia dk. 687 xx), Arda xx (Demba Ba dk. 78 xx), Robinho xxx

Yedekler: Volkan, Attamah, Adebayor, Napoleoni, Soner, Jojic, Uğur

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Epureanu (dk. 32), Robinho (dk. 40), Demba Ba (dk. 90+3) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Mossoro, Clichy, İrfan Can (Medipol Başakşehir), Serginho, Rotman, Lopes, Sissoko (Akhisarspor)

Kaynak: İHA