Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor– Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29.hafta heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Alanyaspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç, 13 Mart 2022 Pazar günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Ali Ögel ve Mustafa Sönmez yapacak.

Zorlu mücadele Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.