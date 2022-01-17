Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor – Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Alanyaspor ile Hatayspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Alanyaspor – Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALANYASPOR – HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor – Hatayspor maçı 20 Ocak 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALANYASPOR – HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor – Hatayspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALANYASPOR – HATAYSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor – Hatayspor maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yusuf Ziya Gündüz görev alacak.