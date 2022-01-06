Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor – Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Alanyaspor ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Alanyaspor – Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALANYASPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor – Medipol Başakşehir maçı, 8 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALANYASPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor – Medipol Başakşehir maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALANYASPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor – Medipol Başakşehir maçını hakem Mustafa Küşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Çağdaş Altay görev alacak.