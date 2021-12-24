Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor – VaVa Cars Farih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı hafta içi oynanan 18.hafta maçlarının ardından devam edecek. Bu kapsamda Alanyaspor ile VaVa Cars Farih Karagümrük arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Alanyaspor – VaVa Cars Farih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALANYASPOR – VAVA CARS FARİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Alanyaspor ile VaVa Cars Farih Karagümrük arasında oynanacak maç, 26 Aralık 2021 Pazar günü Bahçeşir Okulları Stadyumu’nda saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını ise Salih Mazlum ve Ata Yıldırım yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.