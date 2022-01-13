Spor Toto Süper Lig: Altay – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 21. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Altay ile Alanyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Altay – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALTAY – ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto Süper Lig: Altay – Alanyaspor maçı 16 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka İzmir'de, Alsancak Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALTAY – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Altay – Alanyaspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALTAY – ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Altay – Alanyaspor maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Türkmen görev alacak.