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Spor Toto Süper Lig: Altay – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Altay ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Peki Altay – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig: Altay – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 25. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Altay ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Altay – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALTAY – ÇAYKUR RİZESPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Altay – Çaykur Rizespor maçı 11 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İzmir'de, Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALTAY – ÇAYKUR RİZESPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Altay – Çaykur Rizespor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALTAY – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Altay – Çaykur Rizespor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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