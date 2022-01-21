Spor Toto Süper Lig: Altay – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Altay ile Konyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Altay – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALTAY – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Altay – Konyaspor maçı 23 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İzmir'de, Alsancak Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALTAY – KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Altay – Konyaspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALTAY – KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Altay – Konyaspor maçını hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Adem Cinek görev alacak.