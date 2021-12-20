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Spor Toto Süper Lig: Altay – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Altay ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki Altay – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig: Altay – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Altay  ile Trabzonspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Altay – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALTAY – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Altay ile Trabzonspor  arasında oynanacak maç, 21 Aralık 2021 Salı günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda saat 19.00'da başlayacak. 

Zorlu maçı hakem Ali Şanslan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Kemal Yılmaz yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek. 

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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