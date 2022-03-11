Spor Toto Süper Lig: Altay – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29.hafta heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Altay ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Altay – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: ALTAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Altay ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç, 12 Mart 2022 Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Bilal Gölen yapacak.

Zorlu mücadele Bein Sports HD 2 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.