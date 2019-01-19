Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası sol çaprazından sert şutuna Chery'in dokunuşu kalecide kaldı.
74. dakikada Mensah'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün zayıf şutunu kaleci kontrol etti.
75. dakikada Zeki Yıldırım'ın ceza yayı gerisinden şutunda top auta çıktı.
76. dakikada Şamil Çinaz'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda top üstten auta gitti.
85. dakikada Chery'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
Stat: Antalya
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Kısal xx
Antalyaspor: Boffın xx, Cissokho xx, Salih Dursun xx, Chico xx, Nazım Sangare xx, Hakan Özmert xx, Zeki Yıldırım x, Doğukan Sinik x (Charles dk. 82 x), Serdar Özkan xx, Doukara xx, Mevlüt Erdinç xx (Drole dk. 62 x)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Mustafa İnan, Harun Alpsoy, Birkan Öksüz, Musa Nizam, Batuhan Berkay Fındık, Sergen Yatağan
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx,Atila Turan x, Sapunaru xx, Kana Bıyık xx, Lopes xx, Mensah xx, Şamil Çinaz xx, Varela xx, Chery xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 86 ?), Deniz Türüç xx, Umut Bulut x (Kravest dk. 66 x)
Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Levent Gülen, Hasan Hüseyin Acar, Abdullah Gürbüz, Hakan Çıtak, Kazın Çelik, Mert Özyıldırım, Kucher
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Sarı kart: Şamil Çinaz (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.