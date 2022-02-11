Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 25. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Antalyaspor – Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ANTALYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Fatih Karagümrük maçı 13 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ANTALYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Fatih Karagümrük maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ANTALYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Fatih Karagümrük maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Can Cengiz görev alacak.