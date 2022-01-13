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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı canlı | Antalyspor - Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı canlı | Antalyspor - Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı canlı | Antalyspor - Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 21. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaştığı bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı canlı izlemek ve takip etmek isteyenler için Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı canlı | Antalyspor - Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik. 

SPOR TOTO SÜPER LİG: ANTALYASPOR – FENERBAHÇE MAÇI CANLI 

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı 15 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 19.00'da   Antalya Stadyumu'nda başladı. Zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Ekrem Kan yapıyor. 

SPOR TOTO SÜPER LİG: ANTALYASPOR – FENERBAHÇE MAÇI CANLI 

ANTALYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 ANTALYASPOR İLK 11
25. RUUD JORGE BOFFIN
4. EDINALDO GOMES PEREIRA
7. DOĞUKAN SİNİK
9. HAJI AMIR WRIGHT
11. GÜRAY VURAL
13. FEDOR KUDRIASHOV
15. ANDREA POLI
16. ALFREDO KULEMBE RIBEIRO
27. HOUSSAM EDDINE GHACHA
77. BÜNYAMİN BALCI
89. VEYSEL SARI
 Yedekler
30. MEHMET ATABERK DADAKDENİZ
6. EREN ALBAYRAK
8. NURİ ŞAHİN
10. DENI MILOSEVIC
12. PAUL OMO MUKAIRU
14. ADMİR MEHMEDİ
17. ENZO VITO GABRIEL CRIVELLI
21. ERKAN EYİBİL
41. GÖKDENİZ BAYRAKDAR
88. HAKAN ÖZMERT
 Teknik Sorumlu
ALFONS FRANCISCUS GROENENDIJK
 
 FENERBAHÇE İLK 11
35. BERKE ÖZER
3. MINJAE KIM
4. SERDAR AZİZ
5. JOSE ERNESTO SOSA
9. DIEGO MARTIN ROSSI MARACHLIAN
10. MESUT ÖZİL
16. FERDİ ERENAY KADIOĞLU
17. İRFAN CAN KAHVECİ
19. SERDAR DURSUN
21. BRIGHT OSAYI SAMUEL
26. MİHA ZAJC
 Yedekler
54. OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN
59. BARTU KULBİLGE
6. MAXIMILIAN MEYER
14. DIMITRIOS PELKAS
20. LUIZ GUSTAVO DIAS
23. MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
30. NAZIM SANGARE
32. MARCEL JANY EMILE TISSERAND
33. ÇAĞTAY KURUKALIP
77. BURAK KAPACAK
 Teknik Sorumlu
İSMAİL KARTAL
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