Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Antalyaspor ile Gaziantep FK karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Antalyaspor – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ANTALYASPOR – GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Gaziantep FK maçı 23 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ANTALYASPOR – GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Gaziantep FK maçı BeIN Sports HD 4 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ANTALYASPOR – GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Gaziantep FK maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Cemil Tunç ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Caner Ak görev alacak.