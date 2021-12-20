Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Antalyaspor – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak maç, 21 Aralık 2021 Salı günü Antalya Stadyumu’nda saat 17.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Tevfik Özkoç yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.