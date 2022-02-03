Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 24.haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki Aytemiz Alanyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Aytemiz Alanyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
SPOR TOTO SÜPER LİG: AYTEMİZ ALANYASPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç, 6 Şubat 2022 Pazar günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak.
Zorlu maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sesigüzel ve Bilal Gölen yapacak.
Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.