Spor Toto Süper Lig: B.B. Erzurumspor: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında B.B. Erzurumspor sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında B.B. Erzurumspor sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Emrah sağ kanattan ortaladı. Kaleci Muammer'in kontrol edemediği topu son anda savunma çizgiden çıkarttı.
55. dakikada sağ taraftan Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan İbrahim'in sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
60. dakikada hızlı gelişen atakta Sunu'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
66. dakikada gelişen hızlı atakta Thy, ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Muammer topu iki hamlede kontrol etti.
74. dakikada sol kanattan Atila arka direğe ortaladı. Bilal'in ıskaladığı top yandan auta gitti.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Hüseyin Gökçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
B.B. Erzurumspor: Sehic xx, Leo xx, Tolga xxx, Auremir xx, Lokman xx, Taylan xxx, Özer xx (Tshabalala dk. 81 ?), Emrah xx (Erhan dk. 78 xx), Scuk xxx, İbrahim xxx, Sunu xx (Thy dk. 64 xx)
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Sefa, Kone, Munsy, Osman
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Kayserispor: Muammer xx, Lopes xx (Levent dk.45 xx), Kucher xx, Kana- Biyik xxx, Atila xx, Şamil xx, Sapunaru xxx(Gyan dk.73 x), Bilal xx, Deniz xxx, Chery xx, Kravets xx (Varela dk. 58 xx)
Yedekler: Doğan, Vedat, Hakan, Rotman, Hasan, Mert, Umut
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Sapunaru (dk. 32) (Kayserispor ), Taylan (dk.46) (B.B. Erzurumspor )
Sarı Kartlar: Lopes, Chery, Sapunaru, Şamil, Deniz, Muammer (Kayserispor), İbrahim, Lokman (B.B. Erzurumspor)
Kaynak: İHA
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