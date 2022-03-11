Spor Toto Süper Lig: Başakşehir– Antalyaspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29.hafta heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Başakşehir ile Antalyaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Başakşehir – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Başakşehir ile Antalyaspor arasında oynanacak maç, 13 Mart 2022 Pazar günü Başakşehir Fatih Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve M. Tuğberk Canbay yapacak.

Zorlu mücadele Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.