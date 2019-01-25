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  3. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - B.B. Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - B.B. Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - B.B. Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Quaresma'nın şık ara pasında topla buluşan Ljajic'in ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şutu, az fakla auta çıktı.

8. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in savunma arkasına gönderdiği topta Burak Yılmaz'ın şutunu Sehic çeldi. Dönen topta Ljajic kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın, rakibini ekarte ederek çaprazdan sert şutunda Sehic topu güçlükle kornere çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Samet Çavuş xx

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xxx, Necip xx, Mirin xxx, Caner xx, Medel xx, Dorukhan xxx, Quaresma xxx, Ljajic xxx, Lens xxx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Utku, Roco, Oğuzhan, Musatafa, Atiba, Güven, Muhayer, Ersin, Caner, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic xxx, Tolga xxx, Egemen xxx, Lokman xxx, Leo xxx, Scuk xxx, İbrahim Akdağ xx, Taylan xx, Gilles Sunu xx, Emrah xxx, Rashad Muhammed xx

Yedekler: Hakan, Dos Santos, Munsy, Serkan, Hakan, Kanstrup, Opseth, Tshabalala, Kone

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Sarı kartlar: Necip, Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - B.B. Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - B.B. Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İHA

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