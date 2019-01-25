Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - B.B. Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Ligi'in 19. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.
Spor Toto Süper Ligi'in 19. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada gelişen Erzurumspor atağında İbrahim Akdağ'ın şutu az farkla auta çıktı.
56. dakikada Medel'i çalımlayarak ceza alanı içine giren Rashad Muhamed çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Muhammed'in sert şutunu Karius ayağıyla kornere çeldi.
62. dakikada Beşiktaş, Ljajic- Mustafa Pektemek- Adriano paslaşmasıyla ceza yayına sarktı. Brezilyalı oyuncunun sert şutu az fakla dışarı çıktı.
64. dakikada Beşiktaş Quaresma ile gole yaklaştı. Necip'in ortasında ceza alanı dışında topla buluşan Portekizli yıldız, ayağının dışıyla kaleyi düşündü. Sehic topu güçlükle kornere çeldi.
65. dakikada kazanılan kornerde Quaresma ortaladı. Topa iyi yükselen Dorukhan'ın kafasını Sehic çeldi. Dönen topu Erzurum savunması uzaklaştırdı.
69. dakikada Emrah'ın ortasını Beşiktaş savunması uzaklaştırdı. Ceza alanı dışında topla buluşan Scuk'un şutunu Necip uzaklaştırmak isterken top Dorukhan'a çarparak filelerle buluştu. 1-0
78. dakikada kazanılan korner vuruşunda Quaresma Ljajic'e pası çıkardı. Ljajic'in ortasına iyi yükselen Dorukhan, düzgün kafa vuruşuyla toplu filelere gönderdi. 1-1
87. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Quaresma, rakip yarı alanda Leo'ya kayarak müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışına atıldı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Samet Çavuş xx
Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xxx, Necip xx, Mirin xxx (Mustafa Pektemek dk. 46 xx), Adriano xx (Larin dk 78 x), Medel xx, Dorukhan xxx, Quaresma xx, Ljajic xxx, Lens xx, Burak Yılmaz xx (Caner Erkin dk. 60 x)
Yedekler: Utku, Roco, Oğuzhan, Atiba, Güven, Muhayer, Ersin,
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic xxx, Tolga xx ( Kanstrup dk. 85 ?), Egemen xxx, Lokman xxx, Leo xxx, Scuk xxx, İbrahim Akdağ xx, Taylan xx, Gilles Sunu xx (Kone dk. 79 ?), Emrah xxx, Rashad Muhammed xx (Opseth dk.68 x)
Yedekler: Hakan, Dos Santos, Munsy, Serkan, Hakan, Tshabalala,
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Dorukan (dk. 69 k.k.) (BB Erzurumspor), Dorukhan (dk. 78) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Quaresma (dk. 87) (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Necip, Burak Yılmaz, Dorukhan, Medel (Beşiktaş) Lokman, Tolga, Sehic, Opseth (BB Erzurumspor)
Kaynak: İHA
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