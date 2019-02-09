Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Bursapsor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Bursapsor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Atiba'nın topuk pasıyla ceza alnı içinde topla buluşan Gökhan'ın açtığı etkili ortayı, Ertuğrul kademeye girerek kornere yolladı.
22. dakikada Burak Yılmaz'ın kafayla indirdiği topa Güven Yalçın isteği gibi vuramayınca top auta çıktı.
24. dakikada Lens'in açtığı ortaya altı pasta Burak Yılmaz dokundu. Ancak meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.
36. dakikada ceza alanı çizgisi üzerinden kazanılan frikikte Ljajic'in vuruşu Bursaspor savunmasına çarparak yan ağlara gitti.
37. dakikada Adem Ljajic'in arapasında çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Lens'in şutunda Muhammed tehlikeyi önledi.
40. dakikada Lens'in pasında topla buluşan Burak Yılmaz, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx
Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xx, Vida xxx, Mirin xx, Adriano xx, Dorukhan xx, Atiba xxx, Lens xxx, Güven xx, Ljajic xxx, Burak xxx
Yedekler: Utku, Medel, Oğuzhan, Mustafa, Roco, Necip, Muhayer, Kagawa, Caner, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Bursaspor: Muhammed xx, Barış xx, Ertuğrul xxx, Vergini xx, Umut xxx, Badjii xx, Aytaç xx, Yusuf xx, Latolevici xx, Saivet xx, Umut xx
Yedekler: Okan, Chedjou, Onur, Furkan, Ramazan, Burak, Shehu, Lima, Furkan, Kubilay
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Gol: Burak Yılmaz (dk. 40) (Beşiktaş)
Kaynak: İHA
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