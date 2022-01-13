Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 21. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Beşiktaş ile Gaziantep FK karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Beşiktaş – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: BEŞİKTAŞ – GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş – Gaziantep FK maçı, 14 Ocak 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: BEŞİKTAŞ – GAZİANTEP FK MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş – Gaziantep FK maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: BEŞİKTAŞ – GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş – Gaziantep FK maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yusuf Ziya Gündüz görev alacak.