Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada orta alanda buluştuğu topla ceza sahası içerisine giren Ömer Ali'nin şutunu Muhammed kurtardı.
4. dakikada Latovlevici'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Aytaç'ın vuruşu direkten döndü.
25. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut az farkla auta çıktı.
34. dakikada Traore'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic'in aşırtma şutunu Muhammed son anda kornere çeldi.
41. dakikada Saivet'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Jevtovic Vergini'yi çekince müsabakanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada Umut Nayir'in sol köşeye kullandığı penaltı vuruşu direkten geri geldi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halis Özkahya xx, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Bursaspor: Muhammed Şengezer xxx, Barış Yardımcı xx, Santiago Vergini xx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara xx, Yusuf Erdoğan xx, Tunay Torun ? (Henri Saivet dk. 10 xx), Iasmin Latovlevici xx, Umut Nayir x
Yedekler: Okan Kocuk, Allano Lima, Abdullahi Shehu, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, Aurelien Chedjou, F.Emre Ünver, Ramazan Keskin, Burak Kapacak
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Nejc Sukubic xx, Ali Turan xx, Petar Filipovic xx, Leonard Zuta xx, Volkan Fındıklı xx, Marko Jevtovic xx, Ömer Ali Şahiner xx, Deni Milosevic xx, Abdou Razack Traore xx, Adis Jahovic xx
Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Fallou Diagne, Mustapha Yatabare, Ali Çamdalı, Uğur Demirok, Moryke Fofana, Yehven Opanasenko, Ferhat Öztorun
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Kaynak: İHA
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