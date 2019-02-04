Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Saivet'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Umut Nayir'in kafa vuruşunu kaleci Serkan kornere tokatladı.
57. dakikada Latovlevici'nin sol kanattan içeriye ortaladığı topta Umut Nayir'in kafa vuruşunu Serkan son anda uçarak kurtardı.
62. dakikada Saivet'in pasıyla hareketlenen Umut Nayir, rakibinden sıyrılarak müsait durumdaki Yusuf'a topu aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf'un şutu yandan auta çıktı.
75. dakikada Barış'ın sağ kanattan ortaladığı topta Serkan topu elinden kaçırdı. Müsait durumdaki Saivet meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'a giden müsabakanın hakemi Burak'ın Serkan'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halis Özkahya xx, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Bursaspor: Muhammed Şengezer xxx, Barış Yardımcı xx, Santiago Vergini xx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara xx, Yusuf Erdoğan x (Burak Kapacak dk. 73 xx), Tunay Torun x (Henri Saivet dk. 10 xx), Iasmin Latovlevici xx (Allano Lima dk. 60 xx), Umut Nayir xx
Yedekler: Okan Kocuk, Abdullahi Shehu, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, Aurelien Chedjou, F.Emre Ünver, Ramazan Keskin
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xxx, Nejc Sukubic xx, Ali Turan xx, Petar Filipovic xx, Leonard Zuta xx, Volkan Fındıklı xx, Marko Jevtovic xx, Ömer Ali Şahiner xx (Moryke Fofana dk. 57 x), Deni Milosevic xx (Mustapha Yatabare dk. 79 x), Abdou Razack Traore xx, Adis Jahovic xx (Ali Çamdalı dk. 88 ?)
Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Fallou Diagne, Uğur Demirok, Yehven Opanasenko, Ferhat Öztorun
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı Kartlar: Deni Milosevic, Mustapha Yatabare (Atiker Konyaspor)
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.