Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Mehmet Ekici'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Soldado'nun vuruşunu Umut Meraş son anda çizgiden çıkarttı. Dönen topta Dirar kaleye giden ortasını Muhammed kornere tokatladı.
20. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortaladığı topu Soldado vole ile ağlara gönderdi. 0-1
26. dakikada Latovlevici sol kanattan içeriye çevirdiği topu müsait durumdaki Aytaç üstten auta gönderdi.
31. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası yayı üzerinden kullandığı serbest vuruş az farkla auta çıktı.
45. dakikada Ertuğrul'un ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta gitti.
45+6. dakikada Mehmet Ekici ile birlikte topa hareketlenen kaleci Muhammed topu elinden kaçırdı. Soldado'nun vuruşunda top kaleye paralel gitti.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun
Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Barış Yardımcı xx, Aurelien Chedjou xx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji x, Aytaç Kara xx, Tunay Torun xx, Henri Saivet x, Iasmin Latovlevici xx, Umut Nayir xx
Yedekler: Okan Kocuk, Santiago Vergini, Allano Lima, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, F. Emre Ünver, Onur Atasayar, Ramazan Keskin, Diafra Sakho, Burak Kapacak
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Maurica Isla xxx, Martin Skertel xxx, Sadık Çiftpınar xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mehmet Topal xx, Jailson xx, Nabil Dirar xxx, Mehmet Ekici xx, Andre Ayew xx, Roberto Soldado xx
Yedekler: Berke Özer, İsmail Köybaşı, Ferdi Kadıoğlu, Şener Özbayraklı, Michael Frey, Mathieu Valbuena, Yassine Benzia, Abdulcebrail Akbulut
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Roberto Soldado (dk. 20) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Barış Yardımcı (Bursaspor)
Kaynak: İHA
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