Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Tunay'ın sağ kanattan içeriye ortaladığı topta Umut Nayir'in kafa vuruşunu kaleci Farnolle iki hamlede kontrol etti.
39. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Aleksic'in şutu yandan auta çıktı.
45. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında Malatya savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Umut Nayir, röveşatayla ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Yusuf Bozdağan xx
Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Barış Yardımcı xx, Santiago Vergini xx, Aurelien Chedjou xx, Umut Meraş xxx, Stephane Badji xx, Aytaç Kara xx, Tunay Torun xx, Henri Saivet xx, Iasmin Latovlevici xx, Umut Nayir xxx
Yedekler: Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy, Allano Lima, F.Emre Ünver, M.Emin Sarıkaya, Onur Atasayar, Çağatay Yılmaz, Jani Atanasov
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Evkur Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle xx, Issam Chebake xx, Arturo Mina xx, Murat Akça xx, Erkan Kaş xx, Murat Yıldırım xx, Mitchell Donald xx, Danijel Aleksic xx, Guilherme xx, Adem Büyük xx, Eren Tozlu xx
Yedekler: Ertaç Özbir, Gökhan Akkan, Ömer Şişmanoğlu, Khalid Boutaib, Michael Pereira, Seth Sincere, Ahmet Ildız, Mustafa Eskihellaç, Sulley Muniru, Rahman Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Umut Nayir (dk. 45) (Bursaspor)
Kaynak: İHA
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