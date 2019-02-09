Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada sağ kanattan Hakan'ın kullandığı köşe atışından savunmadan seken topla ceza yayı üzerinde buluşan Fredy'nin şutu direkten döndü. Dönen topla buluşan Chico'nun vuruşunda Azubuike meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
65. dakikada savunma arkasına gönderilen topla buluşan Aatif'ın vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
68. dakikada Amilton'un ara pası ile sağ kanatta topla buluşan Nazım'ın ortasında ön direkte Mevlüt'ün şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
80. dakikada sağ kanattan Amilton'ın ortasında penaltı noktasında Mevlüt'ün kafa vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halis Özkahya xx, Alparslan Dedeş xx, Hakan Yemişken xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Boldrin xx, Awaziem xx, Moroziuk xx, Saadane xx (Musa dk. 88 ?), Abarhoun xx, Azibuke xx (Samudio dk. 75 x), Umar x (Nakoulma dk. 27 xx), Melnjak xx, Muriç xxx, Aatif xx
Yedekler: Cihan, Abdullah, Mustafa, Çınar, Koray, Mehmet Uslu, Orhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Antalyaspor: Boffin xx, Oliveira xx, Da Silva xx, Riberio xx (Zeki dk. 83 ?), Doğukan xx (Serdar dk. 62 x), Grando xx, Salih xx, Nazım xx, Mevlüt xxx (Drole dk. 90 ?), Hakan xx, Amilton xx
Yedekler: Ferhat, Osman Çelik, Osman Tarık, Harun, Bahadır, Sergen
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Vedat Muriç (dk. 6) (Çaykur Rizespor), Mevlüt (dk. 68) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Saadane, Azubuike (Çaykur Rizespor), Salih (Antalyaspor)
Kaynak: İHA
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