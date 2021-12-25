Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor 3 - 1 Gaziantep FK | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig’in 19.haftasında Menemenspor ile Bursaspor karşı karşıya geldiği maçta ev sahibi 3-1 yendi.
Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşması yeşil-mavili ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
61. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Soner Aydoğdu'nun ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1
66. dakikada Umar'ın ceza sahsı dışı sol çaprazından plase vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.
78. dakikada Umar'ın düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Pohjanpalo'nun vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yatarak müdahalesine rağmen top filelere gitti: 2-1
90+2. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Tijaniç'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan, mutlak gol pozisyonunda meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.
90+3. dakikada ev sahibi ekibin yakaladığı kontra atakta sağ taraftan Dabo'nun ceza sahası içerisine pasında Sabo boş pozisyonda plase vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1
Karşılaşma, 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.