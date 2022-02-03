Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor– Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Çaykur Rizespor– Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: AYTEMİZ ALANYASPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç, 6 Şubat 2022 Pazar günü Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Emre Eyisoy ve Çağlar Uyarcan yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.