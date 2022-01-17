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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Çaykur Rizespor – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Çaykur Rizespor – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ÇAYKUR RİZESPOR – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor – Antalyaspor maçı 19 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ÇAYKUR RİZESPOR – ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor – Antalyaspor maçı BeIN Sports HD 3 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ÇAYKUR RİZESPOR – ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor – Antalyaspor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Pakkan görev alacak.

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