Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Çaykur Rizespor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ÇAYKUR RİZESPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor – Beşiktaş maçı, 9 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ÇAYKUR RİZESPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor – Beşiktaş maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: ÇAYKUR RİZESPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor – Beşiktaş maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Oğuzhan Çakır görev alacak.