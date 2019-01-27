Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında D.G.Sivasspor Trabzonspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında D.G.Sivasspor Trabzonspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlik ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada ceza alanına giren Ekuban, Oliveira müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruş kararı verdi. Yusuf'un şutunda top kaleci Tolgahan'da kaldı.
17. dakikada Sivasspor atağında Diabate sağ kanattan hızla ilerleyip ceza sahasına orta yapmak istedi, Trabzonspor savunması topu kornere çıkarttı.
21. dakikada Ekuban'ın sağ kanattan içeri gönderdiği topa Rodallega ceza alanı ön çizgisinden vurdu, top kaleci Tolgahan'da kaldı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx
D.G. Sivasspor: Tolgahan xx, Mattias xx, Douglas xx, Oliveira xx, Ziya xx, Rybalka xx, Diabate xx, Hakan xx, Emre xx, N'Dinga xx, Muhammet xx
Yedekler: Ali, Kone, Uğur, Mert, Erdoğan, Papp, Torje
Teknik Direktör: Ersel Uzğur
Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil xx, Hüseyin xx, Toure xx, Filip xx, Ekuban xx, Abdulkadir Parmak xx, Abdülkadir Ömür xx, Yusuf xx, Anthony xx, Martinez xx
Yedekler: Arda, Murat, Hasan, Berkay, Ali Osman, Kerem, Ibane
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Kaynak: İHA
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