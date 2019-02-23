Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kone'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin sert şutu kaleci Ferhat'ta kaldı.
65. dakikada sağ kanattan Douglas'ın sol ayağıyla ceza sahasına ortasında Kone düzgün bir kafa vuruşuyla topu köşeden ağlarla buluşturdu. 1-2
77. dakikada sol kanattan Erdoğan'ın ceza sahası içine ortasında arka direkte Kone müsait pozisyonda topu direğin yanından dışarı gönderdi.
90. dakikada sağ kanattan Muhammet Demir'in ceza sahasına ortasında Kone'den seken topa gelişine vuran Mert Hakan topu direğin üstünden dışarı gönderdi.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan x, Douglas x, Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya x, N'Dinga x, (Muhammet Demir dk. 84 ?), Hakan Arslan xx, Rybalka x (Mert Hakan dk. 63 x) Emre x (Erdoğan dk. 63 x), Diabate xx, Kone xx
Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Papp, Özer, Torje, Fatih Aksoy, Rochet
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Antalyaspor: Ferhat xxx, Angelo xx, Salih xx, Nazım Sangare xxx, Chico xxx, Charles xx, Hakan Özmert xxx, Amilton xxx, (Bahadır dk. 86 ?), Serdar xx (Doğukan dk. 74 x), Fredy xxx (Yekta dk. 82 ?), Doukara xxx
Yedekler: Ozan, Osman, Zeki, Drole, Harun, Cissokho, Sergen
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Kone (dk. 65) (DG Sivasspor), Nazım Sangare (dk. 36), Doukara (dk. 45+2 pen.) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: David Braz (DG Sivasspor) Amilton, Fredy (Antalyaspor)
Kaynak: İHA
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