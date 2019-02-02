Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 1 - İM Kayserispor: 1

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İstiklal Mobilya Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

13. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün ceza sahası içine ortasında Kravets'in kafa vuruşu sol köşeden ağlarla buluştu. 0-1

18. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

26. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Chery'nin yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

32. dakikada Bifouma'nın ceza alanına yaptığı ortada Aleksic, vole ile topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu gol geçerlilik kazanmadı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Bülent xx, Mina xx, Murat Akça xx, Aleksic xxx, Donald xx, Guilherme x, Murat Yıldırım xx, Bifouma xx, Ömer xx

Yedekler: Ertaç, Sincere, Mustafa, Erkan, Pereira, Ahmed, Barış, Robin, Eren

Teknik Direktör: Erol Bulut

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Atila xx, Hasan Hüseyin xx, Deniz xx, Kravets xxx, Chery xx, Sapunaru xx, Kana xx, Şamil xx, Umut xx

Yedekler: Muammer, Hakan, Emre, Levent, Kucher, Berkant, Mert, Varela

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Aleksic (dk. 18) (E. Y. Malatyaspor), Kravets (dk. 13) (İ.M.Kayserispor)

Kaynak: İHA