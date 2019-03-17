Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 0 -Ankaragücü: 0 (İlk yarı )

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, taraftarı önünde Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sedat Ağçay'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

19. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada savunmanın arasından iyi yükselen Orgill vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarıya çıktı.

26. dakikada Ankaragücü yarı sahasından atılan uzun pasta topla buluşan Orgill, çaprazdan şutunu çekti ancak top, kaleye paralel gitti.

28. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Pereira, düzeltip vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

Stat: Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Süleyman Özay xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Seth xx, Robin Yalçın xx, Mustafa Akbaş xx, Bülent x, Donald xx, Murat xx, Pereira xx, Adem xx, Guilherme xx, Ömer xx

Yedekler: Abdulsamed, Ahmed, Aleksic, Barış, Chebake, Erkan, Rahman, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Ankaragücü: Altay Bayındır xx, Kitsiou xx, Kulusic xxx, Pazdan xx, Pinto xx, Sedat xx, Moke xx, Sacko xx, Boyd xx, Canteros xxx, Orgill xx

Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Alihan, Mahmut, İlhan, Cebrail, Ezequiel, Moulin, Aydın, Sadaev

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Sarı Kart: Orgill (Ankaragücü)

Kaynak: İHA