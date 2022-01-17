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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki Fatih Karagümrük – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fatih Karagümrük – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: FATİH KARAGÜMRÜK – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük – Beşiktaş maçı 18 Ocak 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: FATİH KARAGÜMRÜK – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük – Beşiktaş maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: FATİH KARAGÜMRÜK – BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük – Beşiktaş maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Kutluhan Bilgiç görev alacak.

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