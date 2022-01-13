Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 21. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: FATİH KARAGÜMRÜK – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor maçı 15 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: FATİH KARAGÜMRÜK – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor maçı BeIN Sports HD 3 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: FATİH KARAGÜMRÜK – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Tarık Güldal görev alacak.