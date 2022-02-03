Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Fatih Karagümrük – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: FATİH KARAGÜMRÜK – YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Özgür Ertem yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.