Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Tolgay, ceza sahasına giren Ayew'e gönderdi. Bu futbolcunun soldan ortasında kaleci Tolgahan topa sahip olarak tehlikeyi önledi.
32. dakikada sol kanatta topla buluşan Moses, Fatih Aksoy'dan sıyrılıp ortasını yaptı. Savunmanın arasından iyi yükselen Soldado kafayı vurdu ancak kaleci Tolgahan gole izin vermedi.
42. dakikada Sivasspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hasan Ali Kaldırım'da kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Moses ceza sahası dışından vurdu ancak top az farkla auta gitti.
Stat: Ülker Stadyumu
Hakemler: Bülent Yıldırım x, Kemal Yılmaz xx, Asım Yusuf Öz xx
Fenerbahçe: Harun xx, Isla xx, Skrtel xxx, Sadık xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal x, Tolgay xx, Moses xx, Ayew x, Zajc x, Soldado x
Yedekler: Volkan, İsmail, Alper, Mehmet Ekici, Ferdi, Şener, Jailson, Neustadter, Oğuz Kağan, Eljif
Teknik Direktör: Ersun Yanal
DG Sivasspor: Tolgahan xx, Fatih xx, Bjarsmyr xxx, Paul Papp xx, Ziya xx, Hakan Arslan x, Ndinga xx, Douglos xx, Emre xx, Özer xx, Dİabate xx
Yedekler: Ali Şaşal, Kone, Uğur, Mert Hakan, Erdoğan, Torje, Rybalka, Alvarez
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sarı kart: Bjarsmyr (DG Sivasspor)
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.