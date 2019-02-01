Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada orta sahada Jerome'un Sadık'a arkadan ayağına yaptığı müdahale sonucunda hakem Suat Arslanboğa, Jerome'a direkt kırmızı kart gösterdi.
73. dakikada sol kanatta topla buluşan Moses'ın yanına verdiği pasta topla hareketlenen Jailson, ceza sahası içine girerdi. Jailson'un tekrar Moses'e pasında bekletmeden vuran Moses ağları sarstı. 2-0
81. dakikada İsmail'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Tolgay'ın kafa vuruşunu kaleci Beto kontrol etti.
Stat: Ülker
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, İsmail Şencan xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xxx, Neustadter xx, Sadık xxx (Jailson dk. 70 xx), İsmail xx, Mehmet Topal xx, Mehmet Ekici xx, Benzia x (Tolgay dk. 64 x), Dirar xx, Ayew x (Moses dk. 64 xx), Soldado xx
Yedekler: Berke, Serdar Aziz, Abdulcebrail, Eljif Elmas, Valbuena, Slimani
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Göztepe: Beto x, Gassama x, Reis x, Titi xx, Agbenyenu x, Borges x, Alpaslan x (Deniz dk. 54 x), Halil x (Yasin dk. 46 x), Serdar xx (Gouffran dk. 89 ?), Castro xx, Jerome x
Yedekler: Eren, Göktuğ, Berkan, Kadu, Grillo, Yalçın, Tayfur
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Ayew (dk. 7), Moses (dk. 73) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Jerome (dk. 50) (Göztepe)
Sarı kartlar: Ayew, Neustadter, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Halil, Castro, Yasin (Göztepe)
Kaynak: İHA
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