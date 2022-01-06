Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fenerbahçe – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: FENERBAHÇE – ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe – Adana Demirspor maçı, 10 Ocak 2022 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: FENERBAHÇE – ADANA DEMİRSPOR MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe – Adana Demirspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: FENERBAHÇE – ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe – Adana Demirspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Volkan Emre Narinç ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Kutluhan Bilgiç görev alacak.