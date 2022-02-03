Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe – Başakşehir maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Fenerbahçe – Başakşehir maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linki arıyor. İşte karşılaşmanın canlı yayın izle linki

SPOR TOTO SÜPER LİG: FENERBAHÇE – BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak maç, 5 Şubat 2022 Cumartesi bugün Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşmayı izlemek için Fenerbahçe – Başakşehir maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

SPOR TOTO SÜPER LİG: FENERBAHÇE – BAŞAKŞEHİR MAÇI BEİN SPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak maç BeIN Sports HD 2 kanalından yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek. Maçı izlemek için Fenerbahçe – Başakşehir maçı Bein Sports 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi-Samuel, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay Özcan, Chadli, Okaka.