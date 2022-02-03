Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Fenerbahçe – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: FENERBAHÇE – BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak maç, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Kemal Yılmaz yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.